Tous les gestes comptent pour économiser sur le prix de la facture d'électricité à la fin du mois et on sait que le gaming, bien que non prédominant dans le domaine, représente tout de même une part non négligeable de la consommation dans les foyers. Alors pourquoi pas tenter au mieux de gagner quelques euros tout en continuant de jouer ? C'est justement ce que Microsoft recherche à faire. De plus cela serait aussi bénéfique pour la planète, une pierre deux coups.

Comme le souligne EDF, selon un rapport publié en 2018 par des chercheurs américains du Lawrence Berkeley National Laboratory, le jeu vidéo dans le monde consommerait sur console l'équivalent de production de 10 réacteurs nucléaires.

Microsoft se questionne sur le prix de l'énergie et les solutions

Ainsi donc, Microsoft demande à ses utilisateurs (membres du programme Insider uniquement) leurs sentiments sur la question de l’économie d’énergie, et notamment sur les conséquences de la situation de l'énergie sur le pouvoir d'achat. Au sein du sondage, Microsoft demande aussi quelle serait la réception de nouvelles fonctionnalités visant à réduire la consommation en jeu. Cela passerait par exemple par la possibilité de réduire son framerate ou la définition de l'écran ou des détails pour gagner en énergie. Ce qui pourrait faire baisser le prix de nos factures.

Comme le souligne très justement WindowsCentral, ces enquêtes ne signifient pas nécessairement que nous verrons ce type de fonctionnalités arriver sur nos Xbox et nos PC, mais très clairement c'est un angle de réflexion sachant que la firme s'engage depuis quelques années à réduire son empreinte carbone.

Le questionnaire sur le sujet. @ WindowsCentral

Dans le même ordre d'idée, Microsoft a récemment mis l'accent sur les économies d'énergie lors d'une récente mise à jour des consoles Xbox Series X et Xbox Series S. Avec une refonte du menu des paramètres d'alimentation, vous donnant une meilleure représentation visuelle de la quantité d'énergie que vous pouvez économiser en basculant entre les différents modes.

Pour rejoindre le programme Insider de MS il suffit de se rendre sur le site officiel de Microsoft et de s'enregistrer. Cela permet aussi d'accéder à des nouvelles fonctionnalités et des aperçus sur le futur de Windows.