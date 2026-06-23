Les Prime Day Amazon reviennent du 23 au 26 juin 2026, une bonne fenêtre pour les joueurs qui veulent renouveler leur équipement à moindre coût.

Corsair en profite pour lancer une série de promotions sur ses périphériques gaming et les manettes SCUF à l'occasion des Prime Day. Que vous cherchiez un clavier mécanique, une souris légère, un casque gaming ou une manette de compétition, ces Prime Day tombent à un bon moment pour s'équiper.

Les périphériques Corsair à l'honneur pendant les Prime Days

Corsair est depuis plusieurs années un acteur majeur du gaming sur PC, avec des produits connus pour leur fabrication soignée, leurs performances et leur logiciel maison.

Chez Gameblog, nous avons testé plusieurs références récentes de la marque. Le VIRTUOSO MAX Wireless nous avait marqués par sa qualité sonore et son confort. Il sera en promotion à 199.99€ au lieu de 329.99€.

La souris SABRE V2 PRO Ultralight, elle, vise les joueurs compétitifs qui recherchent de la légèreté et de la réactivité. Son prix bénéficie d’une réduction de 36% et tombe à 69.99€.

Quant au VANGUARD 99 Wireless, il nous avait convaincus par son équilibre entre performances et autonomie. Vous le retrouverez à 219.99€ au lieu de 279.99€.

Sélection de périphériques Corsair en promotion

Les offres changeront au fil de l'événement, mieux vaut donc consulter régulièrement la boutique officielle.

Des remises également sur le shop officiel Corsair

Les bonnes affaires ne se limiteront pas à Amazon. En parallèle des Prime Day, Corsair proposera aussi des promotions directement sur sa boutique officielle.

Pour comparer les offres entre les différents canaux, vous pouvez retrouver l'ensemble des réductions ici :

Les manettes SCUF profitent elles aussi des Prime Days

SCUF, marque bien installée dans l'esport et le jeu compétitif, sera également de la partie avec plusieurs promotions dédiées.

Appréciées des joueurs de FPS et de Battle Royale, les manettes SCUF se reconnaissent à leurs palettes arrière programmables, leurs gâchettes optimisées et leurs options de personnalisation.

Les modèles SCUF concernés

Produit Prix en promotion SCUF VALOR PRO WIRELESS - Black 157.99€ au lieu de 209.90€ (-25%) SCUF OMEGA - Black 199.99€ au lieu de 239.99€ (-17%) SCUF OMEGA - Light Grey 199.99€ au lieu de 239.99€ (-17%)

Ces modèles aident les joueurs compétitifs à gagner en rapidité d'exécution et en confort sur les jeux les plus exigeants.

Le moment idéal pour améliorer son setup gaming

Entre les promotions Corsair sur les périphériques et les réductions prévues sur les manettes SCUF, les Prime Day Amazon 2026 ont de quoi intéresser les joueurs.

Vous pourrez moderniser votre bureau avec un nouveau clavier mécanique, passer à un casque gaming pour vos sessions multijoueurs ou changer de manette sur console avec une SCUF. Cette édition des Prime Day réserve sans doute quelques belles offres.

Comme souvent lors de ce genre d'événement, certaines références risquent de partir vite. Gardez donc un œil sur les offres dès leur mise en ligne le 23 juin.