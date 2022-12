C'est une occasion à ne pas rater que nous offre la Fnac, aujourd’hui, avec une réduction de 450 € sur un PC gamer surpuissant.

Une machine de guerre pour le gaming, munie d'une RX 6950 XT d'AMD, est en promo chez la Fnac

Ce PC gamer fera tourner tous vos jeux préférés en 4K avec de très beaux graphismes et une performance qui bat des records. Généralement, ce genre de configuration coûte une petite fortune et c'est totalement justifié vu les composants qui sont proposés. Et pourtant, ce PC gaming CSL Sprint a réussi à nous offrir une configuration haut de gamme capable de tout au prix abordable de 1599 € !

De base, ce PC se vend à 2049 €, mais actuellement, il est à moins 22 % ; soit une économie de 450 € si vous décidez de l’acheter. Mais il faut faire vite, car cette offre n'est valable que jusqu'au 20 décembre et si ça se trouve, il y aura une rupture de stock avant cette date !

CSL Sprint F50517 : Ryzen 7 5700X, RX 6950 XT, 16 Go de RAM, SSD M.2 de 1 To

Ce PC gamer est équipé des meilleurs composants du moment. D'abord, la carte graphique, qui est une RX 6950 XT de chez AMD. Cette carte est capable de supporter aisément le 4k et même de vous offrir des graphismes avec Ray Tracing. Aucun jeu n’arrivera à la faire plier ! Du côté processeur, nous retrouvons le fameux Ryzen 7 5700X d’AMD, un processeur en adéquation avec le GPU qui vous garantira 0 % de risque de « bottleneck ». Du côté de la RAM, la build est munie de 16 Go de RAM DRR4 Fury Beast de chez Kingston, cadencée à 3200 MHz. Et enfin, pour le stockage, vous avez un SSD NVMe de 1 To en PCIe 4.0 de la marque Kingston.