En novembre 2023, on a accueilli la PlayStation Portal. Un écran combiné à une manette PS5, qui est en fait un dispositif de lecture à distance de la machine next-gen. Du coup, il faut forcément avoir une - bonne - connexion internet, et seulement en passant par le WiFi. Dans nos colonnes, on a attribué à l'engin la note de 7/10, même si ça ne « reste » qu'un périphérique de lecture pour le Remote Play. Quoi qu'il en soit, contre toute attente, il a déjà été piraté par deux personnes dans un but bien précis.

La PlayStation Portal piratée, c'est une vraie console portable

Andy Nguyen et son collègue Calle Svensson sont tous deux employés chez Google. Ensemble, ils ont entrepris une tâche loin d'être aisée : pirater la PlayStation Portal. Ils sont parvenus à trouver la faille, et n'ont pas hésité à le partager sur les réseaux sociaux. Pour être plus précis, ils ont installé sur la console PPSSPP, un émulateur qui octroie la possibilité de jouer à des jeux de la PSP. « Après plus d’un mois de travail, PPSSPP tourne en natif sur le PlayStation Portal. Oui, nous l’avons hacké », peut-on lire sur X (anciennement Twitter).

Ils n'ont clairement pas perdu de temps. Pour information, PPSSPP est actuellement disponible sur PC et Android, et il a une excellente réputation. Il est vu comme l'un des meilleurs émulateurs PSP qui existent, c'est vous dire le succès qu'il connaît. Ce faisant, le PlayStation Portal devient une vraie console portable qui s'affranchit de la PS5. Même si on ne vous invite pas à pirater quoi que ce soit, ça reste assez impressionnant d'être arrivé à un tel résultat. Ceci dit, n'espérez pas mettre les mains dessus.

Andy Nguyen met bien l'accent sur ça : ce n'est pas disponible pour tout le monde. Ils n'ont pas pour projet de le déployer pour le grand public, loin de là. De plus, il le dit lui-même, il y a encore du pain sur la planche malgré une première image prometteuse. A ce sujet, on devrait avoir une vidéo du PPSSPP sur la PlayStation Portal dans peu de temps. Au vu du succès de l'annonce, l'utilisateur va peut-être présenter une démonstration ce weekend, même si ce n'est pas encore sûr et certain. Affaire à suivre.

Des réactions enjouées

Sur X, les réactions de la communauté n'ont pas tardé à se faire entendre. Et elles sont plutôt positives. « Intéressant », « le vrai sens du mot portable », « maintenant ça a de la valeur », « on apprécie ton service », peut-on notamment lire. A la lecture des messages, il y a quelque chose qui saute aux yeux. De toute évidence, le fait que la PlayStation Portal ne soit pas une vraie « console portable » pose problème chez certaines personnes. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de critiques, et ce ne sera sûrement pas la dernière. En tout cas, on verra bien ce weekend si une vidéo nous attend.