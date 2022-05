Cela ne vous a pas échappé mais la pénurie de microcomposants ainsi que la forte demande font de la PlayStation 5 un oiseau rare difficile à trouver dans les magasins ou à commander. Toutefois le constructeur Sony se veut rassurant. En effet, lors d'une présentation financière, le dirigeant de Sony, Jim Ryan, s'est exprimé.

Sony va faire son possible pour la production de PlayStation 5

Jim Ryan, a donc précisé que malgré un solide lancement, les ventes de la PS5 étaient à la traîne en comparaison de sa grande sœur la PS4 pour cette deuxième année, en raison des contraintes d'approvisionnement. Pour mieux comprendre voici un graphique (ci-dessous) particulièrement intéréssant.

En bleu foncé la courbe de la PS4 et en bleu clair la courbe de la PS5, on peut voir que si lors de la première année les ventes sont assez identiques, lors de la deuxième année la PS4 est significativement au dessus. Et d'après les prévisions de Sony il faudrait attendre la quatrième année de commercialisation pour voir les ventes de la PlayStation 5 décoller et rattraper celles de la PS4.

Pas avant 2024

Ces contraintes d'approvisionnement sont dues à la fois à la pandémie de Covid et à la guerre en Ukraine, malgré tout la production de console reste la priorité. La pandémie a provoquée une pénurie de stocks de pièces, comme cela a déjà été documenté de nombreuses fois pour le marché des cartes graphiques et des processeurs.

Il faudra donc attendre 2024 pour que la production se stabilise chez Sony. Pour y arriver, le constructeur nippon va s'approvisionner auprès de plus de fournisseurs. Mais il va aussi entamer des négociations pour améliorer la logistique, pour maintenir des itinéraires de livraison PS5 optimaux.