La gamme premium Momentum de chez Philips accueille donc deux moniteurs 27 pouces pour le jeu sur PC à savoir les modèles 27M1F5500P et 27M1F5800. Sachant que la gamme Momentum est faite pour embarquer les fonctionnalités dernier cri en matière d'écran, on est sur une tarification un peu plus élevée.

Deux écrans Philips pour le joueur

César Acosta, Chef de produit gaming pour l’Europe chez MMD Monitors & Displays explique :

Les nouveaux moniteurs gaming Philips Momentum embarquent des fonctionnalités conçues spécialement pour offrir aux joueurs l’indispensable pour tirer le meilleur parti des jeux vidéo les plus dynamiques et visuellement les plus riches du marché. Avec les 27M1F5500P et 27M1F5800, les joueurs sont assurés de bénéficier d’une intensité de jeu maximale grâce à la mise en œuvre de caractéristiques de hautes performances, gages d’images remarquables et d’une fluidité de jeu sans faille. En d’autres termes, le jeu tel qu’ils sont en droit de l’attendre.

Outre l'habituelle communication marketing, nous avons le droit plus précisément à deux dalles NANO IPS aux angles de vision larges bénéficient de la technologie Ultra Wide-Color. On notera aussi la fonctionnalité SmartContrast qui permet d’analyser le contenu en temps réel et d’ajuster automatiquement les couleurs et l’intensité du rétro-éclairage afin de relever le contraste pour procurer à l'utilisateur une expérience de meilleure qualité. Bref Philips veut incorporer des technologies intelligentes.

Visuellement, les écrans sont identiques en terme de design et seule la définition est différente. Il en est de même pour les divers technologies qui sont identiques sur les deux modèles.

Résumé des caractéristiques techniques :

Dalles 27’’ Nano IPS à 1,07 milliards de couleurs

Delta E < 2 pour l’espace couleur sRGB

VESA DisplayHDR 600 et compatibilité AMD FreeSync Premium Pro

27M1F5800 : résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) @ 144 Hz, HDMI 2.1

27M1F5500P : résolution Crystal-clear QHD (2 560 x 1 440) @ 240 Hz

Fonctionnalité MultiView qui permet la connexion et la visualisation simultanée à partir de deux sources indépendantes

Ergonomie : pied SmartErgoBase avec réglage de la hauteur (130 mm) et fonction pivot à 90°, rotation horizontale et inclinaison ; technologie FlickerFree pour un meilleur confort visuel.

Les écrans Philips 27M1F5500P et 27M1F5800 seront disponibles courant juin aux prix de 769 euros et 819 euros.