Parmi les cartes graphiques ASUS disponibles avec cette offre, on retrouve les puissantes TUF RX 7900 XTX O24G GAMING et DUAL RX 7900 XTX O24G, idéales pour les joueurs les plus exigeants. Les alimentations ROG THOR et ROG LOKI sauront quant à elles fournir une puissance stable et fiable à votre système, même lors des sessions de jeu les plus intenses. Enfin, les refroidisseurs AIO ROG RYUJIN III et ROG RYUO III garantissent un refroidissement optimal de votre processeur pour des performances maximales. Mais il y a au total pas moins de 13 modèles de cartes graphiques ASUS AMD éligibles, 19 alimentations et 20 refroidisseurs AIO.

Pour bénéficier du cashback, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Achetez un produit ASUS éligible à l'offre entre le 03 et le 29 juin 2024 chez un des revendeurs participants (voir liste ci-dessous).

chez un des revendeurs participants (voir liste ci-dessous). Conservez votre facture.

Remplissez le formulaire de participation en ligne entre le 17 juin et le 15 juillet 2024 .

en ligne entre le . Téléchargez votre facture sur le site web d'ASUS.

ASUS vous versera le cashback directement sur votre compte bancaire après vérification de votre demande.

Notez que vous ne pouvez demander le remboursement que d’un seul produit éligible par catégorie (cartes graphiques, alimentations ou refroidisseurs AIO) pour aller jusqu’à 260 € de cashback.

Ne manquez pas cette occasion de booster votre configuration à prix réduit : l’offre ASUS est valable du 03 au 29 juin 2024 uniquement et la demande de cashback se déroulera du 17 juin au 15 juillet 2024.

Pour plus d’informations et pour voir tous les modèles éligibles consultez le site web dédié d'ASUS.

Carte graphique TUF RX 7900 XTX O24G GAMING

Voici la liste des revendeurs participants à l'offre ASUS: