Amazon propose aujourd'hui une jolie promo sur la souris Logitech Mx Anywhere 2S, idéale pour le télétravail !

La Mx Anywhere 2S est désormais en réduction de 60 euros chez Amazon

Si vous avez l'habitude de jongler entre votre PC portable, fixe et votre TV, vous commencez sûrement à cumuler les périphériques. Et dans ce cas particulier, les souris. Avec l'expansion du télétravail, il devient quasiment indispensable de pouvoir passer facilement d'un appareil à l'autre sans avoir recours à des manipulations répétitives. Aujourd'hui, Amazon vous offre une solution à un très bon prix : la souris sans fil Logitech Mx Anywhere 2S, qui passe de 94,99 euros à seulement 34,99 euros, soit une réduction de 60 euros. Une occasion à ne surtout pas rater !

Une souris parfaite pour le télétravail

Grâce à Logitech Flow, cette souris est capable de contrôler divers appareils en même temps. Il est même possible de copier-coller des données d'un ordinateur à un autre. Encore mieux : ça fonctionne que vous soyez sur Windows ou macOS.

Un autre argument : le capteur de la Mx Anywhere 2S fonctionne sur toutes les surfaces. Que vous soyez sur votre bureau, dans un café ou dans votre lit, le capteur de la souris va vous satisfaire avec sa haute précision.

Niveau autonomie, il vous suffira de la recharger pendant 3 minutes pour tenir une journée complète d'utilisation. De plus, étant une souris très compacte, vous pourrez l'emporter avec vous partout !

La molette de la Mx Anywhere 2S dispose de 2 modes de défilements et peut passer d'un défilement par paliers à un défilement rapide, plus adapté quand il s'agit de parcourir rapidement de longues pages web.