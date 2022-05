Le Computex 2022 fut l'occasion pour Nvidia de dévoiler plus de jeux sous RTX et DLSS 2.0. Les deux technologies que le constructeur souhaite mettre en avant depuis quelques années.

La petite conférence Nvidia du Computex fut l'occasion pour le constructeur de mettre en avant aussi les deux technologies phares à savoir le RTX et le DLSS (super-échantillonage grâce au deep Learning). Quoi de mieux pour cela que de dévoiler une liste de jeux à venir.

12 jeux pour les gouverner tous avec les techno Nvidia

F1 2022

HITMAN 3

Deep Rock Galactic

LEAP

Ghost

Loopmancer

Hydroneer

Propnight

Raji: An Ancient Epic

Vampire: The Masquerade - Swansong

Turbo Sloths

Wastride Challengers

La liste de ces 12 jeux profite non seulement du Nvidia RTX , à savoir la technologie maison de ray tracing mais aussi le DLSS 2.0 qui va permettre de fluidifier l'ensemble. Si l'une est gourmande, l'autre va permettre d'en profiter pleinement sans trop faire de concession.

Non sir, c'est une révolution.

Le DLSS 2.0 de Nvidia est clairement quelque chose d'assez révolutionnaire (si l'on possède une carte RTX) car cela permet la plupart du temps de doubler son framerate et d'avoir un beau rendu graphique même avec une carte graphique milieu de gamme voir entrée de gamme.

Un gros chemin a été réalisé depuis Metro Exodus et sa version du Nvidia DLSS 1.0. Désormais, l'image ne souffre plus de dégradation comme ça pouvait être le cas et il faut avoir l'œil pour noter la différence technique avec et sans (outre évidemment le taux de FPS qui augmente quand l'option est activée).