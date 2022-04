Nvidia est une entreprise qui est sûre d'elle. Et dans la dernière vidéo du constructeur, les verts n'hésitent pas à vanter les mérites (à raison) des drivers graphiques. Avec en tête de pont ce genre de déclaration "depuis leur lancement en mai 2014, les pilotes NVIDIA GeForce Game Ready sont les meilleurs de leur catégorie".

Une déclaration pour montrer les muscles

Voilà d'ailleurs ce que l'on peut retrouver sur le site Nvidia :

Depuis le lancement du programme en 2014, NVIDIA a lancé plus de 150 pilotes Game Ready pour une prise en charge quotidienne de plus de 400 jeux. Rien qu’en 2021, nous avons édité 20 pilotes Game Ready prenant en charge 75 jeux. Outre les titres compatibles que nous répertorions dans nos articles dédiés aux pilotes graphiques et dans nos notes de version, nous disposons d’équipes dédiées au moteur Unreal Engine, à Unity et à d’autres moteurs de développement à la pointe de la technologie. Ainsi, les milliers de jeux PC indépendants sortis chaque année, en étant exclusivement basés sur les outils et les fonctionnalités fournis par ces moteurs, fonctionnent parfaitement dès leur lancement.

Un processus de création laborieux pour Nvidia

Créer des pilotes, c'est un travail de longue haleine et pour ceux que cela intéresse, le constructeur rentre en détail dans le sujet non seulement dans la vidéo ci-dessus mais aussi via cette longue déclaration. Les chiffres sont assez faramineux, voyez plutôt :

La solution est donc la suivante : une immense matrice de test automatisée couvrant plus de 4 500 configurations de GPU, de CPU, de RAM et de systèmes d’exploitation, avec du matériel pouvant remonter à 2012. Nous testons chaque jeu et chaque pilote avec ces configurations de bureau et de PC portables afin de maximiser la fiabilité des pilotes Game Ready et des jeux.

Maintenant vous savez un peu plus le travail que cela représente !