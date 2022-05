Difficile d'échapper aux divers fuites et rumeurs quand on parle de Nvidia, d'autant que dans la majorité des cas il y a toujours un fondement. Cette fois cela concerne la puissance potentielle de la future RTX 4090.

Il faut évidemment prendre tout ceci avec les pincettes de circonstance mais WCCFTECH a repéré le tweet de kopite7kimi, réputé dans le milieu pour souvent donner de bonnes informations concernant le petit monde du GPU. Cette fois cela concerne Nvidia. Voyez plutôt :

Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup d'informations sur AMD. Peut-être que la concurrence entre Lisa et Jensen nous donnera une guerre de 100TFLOPS dans quelques mois.

Plusieurs informations

Un autre utilisateur Twitter du nom de Greymon55 qui est lui aussi connu pour ses pronostiques (sur AMD et Nvidia) de qualité explique :

Si c'est le cas et que le prochain GPU haut de gamme de chez Nvidia réussi effectivement à atteindre les 100 TFLOPS, cela marquerait une étape importante sur le marché des graphiques grand public. Notons aussi que AMD est mentionné avec une carte pouvant aussi atteindre cette puissance. Problème, la prochaine génération sera encore plus gourmande en énergie.

La révolution Nvidia

On serait clairement sur une nouvelle génération qui proposerait le double de puissance face aux cartes existantes. En se basant sur les divers informations, on parlerait ici d’une puce Nvidia AD102 avec 18432 cœurs cadencés à 2,8 GHz pour atteindre plus de 100 TFLOPS (103 exactement).

Et comme mentionné plus haut, AMD ne serait pas non plus en reste avec une carte avec une excellente puissante brute. Les deux constructeurs auraient pour ambition de lancer les cartes cette année.