C'est un véritable jeu de pistes qui s'engage à propos de la RTX 3070 Ti 16 Go. Après de belles annonces début janvier, Nvidia semble avoir gardé une autre cartouche. Explications.

Ce début d'année 2022 aura été l'occasion de découvrir du coté de chez Nvidia de belles nouveautés en terme de cartes graphiques. Une GeForce RTX 3050, une GeForce RTX 3080 12 Go et une GeForce RTX 3090 Ti. Pour parfaire le tableau, il manque évidemment le milieu de gamme, à savoir la RTX 3070. Selon les premières rumeurs datant de 2021, un modèle 3070 Ti 16 Go devait sortir le 11 janvier 2022. Comme vous avez pu le constater comme des grands, cela n'a pas vraiment été le cas.

La carte Nvidia est très timide

Mais très récemment, les constructeurs partenaires Gigabyte et Asus ont enregistré plusieurs modèles auprès de l’EEC, la Communauté économique eurasiatique. Si cela n'est pas toujours signe d'une sortie en bonne et due forme, voir deux acteurs majeurs faire la même chose à de quoi éveiller les soupçons.

La seule nouveauté technique par rapport à la RTX 3070 Ti classique résiderait dans la présence les fameux 16 Go de GDDR6X, soit le double de ce qui est actuellement proposé. Elle embarquerait toujours 6144 cœurs CUDA, mais sa quantité de VRAM supplémentaire risquerait visiblement de faire grimper la consommation énergétique.

L'augmentation de la VRAM offrirait des performances améliorées pour les jeux et les titres qui utilisent des textures en haute résolution. Pour l'heure il n'est évidemment pas question de dévoiler le moindre prix ou date de sortie, mais l'on peut surement s'attendre à voir la belle pointer le bout de son nez et de ses circuits au cours du premier trimestre 2022.