Comme toujours, on vous invite à vous équiper des traditionnelles pincettes de circonstance pour recevoir cette information. La génération de carte graphique Nvidia Ada Lovelace arriverait au début du troisième trimestre de l'année 2022.

Des nouveaux GPU NVIDIA pour bientôt ?

Encore une fois, l'information vient d'un certain kopite7kimi qui a toujours de bonnes informations quand il s'agit de parler de GPU notamment pour tout ce qui concerne le constructeur Nvidia.

Ada Lovelace sortira un peu plus tôt. Restez patient. Début du 3 em trimestre.

Le roi est mort, vive le roi

Soit donc le mois de juillet ou le mois d'aout 2022. Sachant que la Gamescom a lieu en aout (du 24 au 28 aout) on peut légitimement parier une pièce dessus sans trop se mouiller. Ce qui voudrait dire qu'il y a tout de même peu de chance de revoir beaucoup de stock de Nvidia GeForce RTX 3070/3080 et 3080 ti sur le marché. Très vite, cette nouvelle génération RTX 4000 risque bien de faire oublier l'actuelle.

Pour mémoire, les modèles comme la Nvidia RTX 4090 auraientt un GPU AD102, tandis que la RTX 4080 pourrait être basée sur l'AD103. Généralement ce sont les GPU de la gamme haute qui sortent en premier et il faut toujours attendre un peu plus pour voir arriver les modèles RTX XX60 entre autre chose.

Wait and see pour cette génération Ada Lovelace Made in Nvidia.