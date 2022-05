Contrairement à la concurrence, Nvidia souhaite visiblement réagir au quart de tour pour la sortie des gros jeux et proposer tout de suite des pilotes graphiques pour gérer l'optimisation au mieux. Pour ce nouveau pack de drivers, cela concerne surtout The Evil Dead : The Game mais pas que...

Evil Dead au centre de l'intérêt pour Nvidia ?

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, Nvidia souhaite voir les choses en grand pour The Evil Dead avec la promotion de sa fameuse technologie DLSS 2.0. Le constructeur précise même que le nouveau pilote GeForce Game Ready Driver permet aux possesseurs d’une carte graphique GeForce RTX de gagner jusqu'à 85% de performances en activant simplement cette technologie. C'est tout de même un beau pourcentage.

Pour ceux qui veulent des détails complets vous pouvez aussi retrouver le graphique ci-dessous qui est particulièrement exhaustif sur le sujet :

En 4K avec une "simple" RTX 3060 Ti on monte à 78 FPS avec le DLSS actif contre 41 FPS sans. C'est tout de même assez bluffant surtout si l'on compare avec les débuts de la technologie il y a encore quelques années.

On notera aussi la prise en charge le jour de la sortie pour Vampire : The Masquerade. Pour télécharger les nouveaux drivers, il suffit de se rendre sur le site officiel et de choisir votre modèle de carte graphique.