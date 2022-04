La série RTX 4000 de chez Nvidia n'est même pas encore annoncée que l'on a déja le droit à un lot de bruits de couloir et différentes rumeurs. Aujourd'hui cela concerne le PCIe 5.

Depuis quelques mois, l'interface PCI-Express 5.0 est sortie. Ce nouveau connecteur haute puissance permettrait de délivrer jusqu'à 600 W d’énergie sur un seul port 16 pin. Evidemment, ce connecteur est voué à être de plus en plus en vogue et à se démocratiser au fil des années. Pourtant, Nvidia ferait le choix du PCIe 4 pour sa prochaine génération de carte.

La rumeur du jour pour Nvidia

En effet comme le reporte le très renseigné VideoCardz, un certain leaker du nom de Kopite7Kimi (qui est lui même très renseigné sur les produits Nvidia) explique que Nvidia se contenterait de garder un connecteur PCIe 4 pour sa prochaine génération de cartes graphiques RTX.

Un choix stratégique ?

À l'heure actuelle, seul Intel Alder Lake prend en charge le PCI Express 5.0. Evidemment et comme toujours il vaut mieux s'équiper des habituelles pincettes de circonstances. Mais cela pourrait indiquer que la bande passante actuelle d’un port PCI-Express 4.0 16x serait suffisante pour faire fonctionner le futur haut de gamme des Nvidia RTX 4000. L'autre raison serait que le PCI Express 5.0 n’est pas encore assez implantée sur le marché du hardware. Forcément c'est aussi une notion à prendre en compte.

Il est peu probable que Nvidia réagisse à cette information et il faudra donc s'armer de patience jusqu'aux annonces officielles qui avec un peu de chance, interviendront cette année.

Que pensez-vous de ce genre d'informations sur la potentielle absence du PCIe Express pour les RTX 4000 ?