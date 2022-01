Le prix des cartes flambe, ce n'est pas nouveau. La cause est évidemment toujours à chercher du côté de la pénurie de microcomposants et d'une demande toujours très forte. Face à cette équation Nvidia fait logiquement monter les prix.

C'est toujours un peu mauvais signe lorsque l'entreprise Nvidia choisir elle même de faire grimper les prix de ses cartes graphiques, en particulier les modèles Founders. En cause la pénurie de composants mais aussi hélas le cours de l’euro qui baisse face au dollar. Résultat ? Pas loin de 6% d'augmentation sur les modèles "Made in Nvidia".

Ca grimpe chez Nvidia

Comme le reporte VideoCardz, voici donc à qui ressemble la "nouvelle" gamme tarifaire de Nvidia, en espérant qu'elle ne soit que temporaire :

La GeForce RTX 3060 Ti passe de 419 euros à 429 euros

La GeForce RTX 3070 passe de 519 euros à 549 euros

La GeForce RTX 3070 Ti passe de 619 à 649 euros

La GeForce RTX 3080 passe de 719 euros à 759 euros

La GeForce RTX 3080 Ti passe de 1199 euros à 1269 euros

La GeForce RTX 3090 passe de 1549 euros à 1649 euros

Jusqu'alors, les cartes NVIDIA Founders Edition étaient souvent l'une des seules chances pour les joueurs d'obtenir les dernières cartes NVIDIA à des tarifs "raisonnables". Mais ça, c'était avant. On ne sait évidemment pas si cela va avoir une influence sur le prix des modèles partenaires/custom, mais comme le veut l'expression, le pire est toujours certain.

Cette hausse ne concerne pour l'heure que les prix de l'Union Européenne. Reste à voir si AMD va aussi suivre la mouvance...