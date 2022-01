Comme le rapporte le site Tweaktown, le modèle très haut de gamme des Verts rencontre des problèmes de construction à tel point que Nvidia a semble t-il demandé à ses partenaires de stopper la production. En tous cas la mettre un temps en pause. Le très sérieux site VideoCardz , toujours dans les bons coups, confirme l'information en précisant que le tout est lié à des problèmes avec le BIOS et le matériel.

Un peu de retard sur le calendrier pour Nvidia ?

Notons tout de même que Nvidia n'a pour l'heure pas annoncé de date de sortie officielle de sa carte, mais a seulement précisé que de plus amples informations devraient arriver dans le courant du mois de janvier. Pour mémoire, la fameuse carte propose 10752 cœurs CUDA, 24 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps et 450 W de TDP.

GPU : GA102-350

: GA102-350 GPU Clusters : 84

: 84 Cœurs CUDA : 10752

: 10752 RT Cores : 84

: 84 Tensors : 336

: 336 Vitesse d'horloge : 1560 MHz

: 1560 MHz Horloge boost : 1860 MHz

: 1860 MHz Mémoire : 24 Go GDDR6X

: 24 Go GDDR6X Bus : 384 bits

: 384 bits TDP : 450 Watts

Toujours dans l'inconnu, on ne sait évidemment rien de la tarification, qui risque selon toute vraisemblance de battre des records, à plus forte raison si l'on y ajoute les problèmes de stock et la pénurie de composants. Certains modèles partenaires de la RTX 3090 sont par exemple actuellement affichés à 3000 euros (oui, vous avez bien lu).