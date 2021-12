Une fois n'est pas coutume, une autre carte graphique de chez Nvidia se laisse découvrir avant l'heure. Il s'agit de la fameuse GeForce RTX 3080 12 Go, qui devait être présente au CES 2022. Tantôt bien présente, tantôt repoussée pour cause de pénurie, le site VideoCardz - qui n'a plus rien à prouver sur le sujet - a finalement obtenu le détail de ses spécifications.

La RTX 3080 12 Go en chiffres :

8960 cœurs CUDA

70 RT Cores

Un bus mémoire de 384 Bits

Une bande passante mémoire de 912 Go/s

Seul problème et non des moindre : son hashrate est plus important pour le crypto-minage que la Nvidia GeForce RTX 3080 10 Go, avec quasiment 20% de performance en plus. Ce chiffre risque donc de la condamner d'office et de la rendre aussi introuvable pour le commun des mortels que ses grandes et petites sœurs, puisqu'elle risque rapidement de tomber entre les mains les griffes des mineurs de tous poils.

Une carte Nvidia SUPER ?

On pourrait donc longuement se poser des questions sur ses performances en jeu vidéo, mais à quoi bon ? La carte graphique se rapproche en tout cas très clairement de ce que Nvidia classe dans sa nomenclature SUPER. La mise à niveau technique devrait se ressentir sur l'enveloppe thermique avec un TDP de 340 à 350 W, soit presque autant que la RTX 3080 Ti.

La Nvidia GeForce RTX 3080 12 Go pourrait être lancée entre la mi-janvier et la fin janvier, d'après les dernières rumeurs. Il faudra patienter jusqu'au CES 2022 (qui se tiendra du 5 janvier au 8 janvier 2022) pour découvrir si le constructeur propose une politique claire pour lutter contre le minage.