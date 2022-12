Une fois n'est pas coutume, Nvidia est victime d'une nouvelle fuite. Et comme souvent depuis de nombreux mois il s'agit une nouvelle fois d'une information qui provient d'un certain kopite7kimi sur Twitter. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures.

La jolie petite fuite Nvidia

Cela concerne la très attendue GeForce RTX 4070 dont voici ce qui semblerait être ses spécificités :

La carte graphique RTX 4070 qui était censée (d'après les premières informations) comporter 10 Go de mémoire et une interface 160 bits, a maintenant été mise à niveau vers une configuration de 12 Go et une interface de 192 bits. Ce sont de nouvelles spécifications qui n'ont pas été mentionnées auparavant. Cette nouvelle carte haut de gamme de chez Nvidia comporterait 5888 cœurs CUDA soit nettement moins que la rumeur précédente qui était sur un chiffre plus proche de 7000.

De plus, la Nvidia RTX 4070 doit avoir un TDP de 250 W, soit seulement 35 W de moins que sa variante Ti. Reste à voir maintenant quand cette carte va sortir sachant que la RTX 4070 Ti a été repoussée à janvier et qu'elle semble avoir des spécificités assez similaires. L'autre inconnue reste aussi le prix de lancement...

Qu'attendez-vous personnellement de cette carte graphique RTX 4070 ?