La pénurie de RTX 30 est toujours d'actualité, et Nvidia souhaite renverser un peu la balance en proposant des RTX 2060 hybrides à ses clients.

Même si le marché s'améliore petit à petit, il est encore assez difficile de trouver certaines cartes graphiques Nvidia RTX 30. Nous apprenions ainsi en septembre dernier que le constructeur allait sortir des RTX 2060 à la sauce 2021 (ou 2022). Cette fois on peut en apprendre un peu plus via les indiscrétions du très renseigné VideoCardz.

Un hybride Made in Nvidia

Cette fameuse carte Nvidia RTX 2060 12 Go aurait la même configuration que la RTX 2060 Super MAIS avec une configuration mémoire un peu différente de la RTX 2060 classique. En effet, le nombre de cœurs CUDA serait de 2176 contre 1920 cœurs CUDA pour la 2060. On serait donc clairement sur un hybride entre deux GPU. En ce qui concerne l'horloge boost, deux sources expliquent qu'il s'agit d'un boost de 1650 MHz par défaut avec des variantes overclockées (en usine) à 1690 MHz.

Très similaire techniquement, la RTX 2060 12 Go aurait toutefois un TDP de 184 W, contre 175 W pour la RTX 2060 Super. La consommation serait donc plus importante. Enfin, le bus serait de 192 bits contre un bus de 256 bits sur la variante Super.

Voilà ce qu'il faut retenir :

GPU : 12 nm TU106

: 12 nm TU106 CUDA : 2176

: 2176 Horloge : 1650 MHz

: 1650 MHz Mémoire : 12 Go

: 12 Go Bus mémoire : 192 Bits

: 192 Bits TDP : 184 Watts

Sous le sapin ?

Toujours selon les informations de VideoCardz, le lancement des cartes devrait être prévu pour le 7 décembre 2021. De quoi, on l'espère, mettre sous le sapin l'un de ces jolis jouets Nvidia. Ce que l'on l'espère c'est que cela permettra de combler les attentes de certains clients. Notamment ceux qui cherchent désespérément à pouvoir se faire une configuration PC mais qui n'ont pas les moyens de payer les prix actuels des RTX 30.

Cette RTX 2060 12 Go devrait logiquement avoisiner les 300 euros. Sûrement un peu plus si elle vient à manquer dans les rayons des fournisseurs.