Que diriez-vous d'avoir un PC... unique ? Si vous êtes fan de Matrix, sachez que Nvidia voit les choses en grand pour la sortie du quatrième épisode.

NVIDIA s'est associée à Warner Bros. Pictures pour offrir aux "joueurs GeForce" une chance de gagner l'un des trois PC personnalisés et modifiés sur le thème de Matrix, sous licence officielle. Ces PC sont uniques et équipés des dernières cartes graphiques GeForce RTX, et sont entièrement refroidis par eau en circuit fermé, et personnalisés.

Les 3 PC Nvidia portent les noms de "Digital Storm", "NZXT Nebuchadnezzar" et "The Breacher" et proposent tous une solide configuration, histoire d'être tranquille pour plusieurs (longues) années. Voyez plutôt :

Digital Storm

Boitier : Digital Storm Aventum X

: Digital Storm Aventum X Carte Graphique : Nvidia RTX 3080 Ti

: Nvidia RTX 3080 Ti Processeur : Ryzen 9 5950X

: Ryzen 9 5950X Carte mère ROG Maximus Crosshair VIII Formula

ROG Maximus Crosshair VIII Formula RAM 32 Go DDR4 HyperX Fury RGB

32 Go DDR4 HyperX Fury RGB Stockage : 1 To m.2 + 4 To HDD

: 1 To m.2 + 4 To HDD Alimentation : 1200W 80 Plus Gold

: 1200W 80 Plus Gold Refroidissement : HydroLux PRO Custom Liquid Cooling

NZXT Nebuchadnezzar

Boitier : NZXT 710i

: NZXT 710i Carte Graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Processeur : AMD 5800X

: AMD 5800X Carte mère : NZXT N7 B550

: NZXT N7 B550 RAM : 32GB (2x16) DDR4 TEAM T-Force

: 32GB (2x16) DDR4 TEAM T-Force Stockage : WD 1TB m.2

: WD 1TB m.2 Alimentation : NZXT C850

: NZXT C850 Refroidissement : NZXT Z73 Kraken AIO

The Breacher

Carte Graphique : Nvidia GeForce RTX 3090

: Nvidia GeForce RTX 3090 Processeur : Ryzen 9 3950X

: Ryzen 9 3950X Carte Mère : MSI X370 Carbon

: MSI X370 Carbon RAM : 32GB (2x16) DDR4 TEAM T-Force

: 32GB (2x16) DDR4 TEAM T-Force Stockage : WD 1TB m.2

: WD 1TB m.2 Alimentation : NZXT C850

: NZXT C850 Refroidissement : NZXT Z73 Kraken AIO

Le concours se déroule du 14 au 22 décembre sur les réseaux sociaux de Nvidia. Pour participer, il faut s'abonner aux réseaux sociaux du constructeur (Facebook, Twitter et Instagram), et partager le post du concours avec le hashtag #MatrixResurrections. Et bonne chance, hein.