C’est la fin d’une époque pour de nombreux joueurs PC. Nvidia vient d’annoncer qu’elle allait mettre un terme au support de plusieurs de ses anciennes cartes graphiques, dont certaines encore très populaires sur Steam. Une décision logique… mais qui risque d’en déranger plus d’un.

C'est la fin pour ces cartes Nvidia

L’information a été publiée sur les forums développeurs officiels de Nvidia. Le fabricant y explique que sa prochaine mise à jour de pilotes, la version 580, sera la dernière à prendre en charge les architectures Maxwell, Pascal et Volta. En clair, cela concerne les cartes GTX 700 et 900, mais aussi les très répandues GTX 10xx, comme les GTX 1060 et 1050 Ti. Même la puissante Titan V fait partie de la liste.

On pourrait croire que cette décision ne touche que quelques passionnés rétro. Mais non. Selon le dernier sondage matériel de Steam, la GTX 1060 équipe encore 2,24 % des PC, et la 1050 Ti environ 1,73 %. Quand on sait que Steam regroupe plus de 130 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, cela représente plus de 5 millions de joueurs concernés dans le monde. Et ça, c’est loin d’être négligeable.

Pourquoi Nvidia arrête-t-il le support ?

C’est assez classique dans l’industrie : les constructeurs comme Nvidia arrêtent de maintenir des cartes qui ont plus de dix ans. Cela permet de concentrer les ressources sur les modèles récents, mieux adaptés aux technologies actuelles (comme le ray tracing, DLSS, ou encore les jeux AAA les plus gourmands).

Mais attention : vos cartes Nvidia continueront de fonctionner. Vous pourrez toujours jouer, naviguer ou regarder des vidéos. Ce qui change, c’est qu’elles ne recevront plus de mises à jour, ni pour les performances, ni pour la sécurité. C'est tout de même un sacré handicap.

Faut-il changer de carte graphique tout de suite ?

Pas forcément. Si vous jouez à des titres peu gourmands ou que vous utilisez votre PC pour des tâches simples, votre Nvidia GTX 1060 ou 1050 Ti reste largement suffisante. Mais à moyen terme, vous pourriez rencontrer des soucis avec les jeux récents, ou passer à côté de nouvelles optimisations logicielles. Si vous comptez upgrader, sachez que les prix sont actuellement plus stables qu’il y a deux ans, avec des RTX 3060 et 4060 à des tarifs raisonnables.

Source : Nvidia