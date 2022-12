Les prix sont encore hauts mais Nvidia vient de faire un geste et de baisser le prix de ses cartes RTX Founders.

On le sait le marché de la carte graphique est à flux tendu avec des prix parfois bien au delà de ce qu'il devrait être. Dans ce contexte difficile entre inflation et pénurie, Nvidia fait un geste et baisse le prix des cartes Founders, soit les modèles du constucteur.

Nvidia baisse les prix

Avec la sortie des Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX d'AMD, il est temps pour Nvidia de débuter une contre attaque au niveau de la tarification. Evidemment il n'est pas question pour autant de brader les cartes mais simplement, de faire un effort.

Une baisse de prix significative pour les deux cartes.

La Nvidia GeForce RTX 4090 FE qui était vendue 1949 euros est maintenant au tarif de 1859 euros soit une baisse de 90 euros. La RTX 4080 FE qui était elle à 1469 euros peut maintenant s'acheter à 1399 euros soit une baisse de 70 euros. Hélas cette dernière est pour le moment en rupture de stock mais étant donné les stocks vont et viennent, c'est tout de même une bonne nouvelle.

Difficile d'imaginer les constructeurs partenaires faire aussi un geste, ce qui est certain c'est que l'arrivée d'AMD dans l'équation va mettre un coup de pied dans la fourmilière. On espère que cala va continuer à l'avenir pour revenir à des tarifs un peu plus normaux.

Que pensez-vous de la tarification actuelle sur le marché de la carte graphique, et plus particulièrement sur le positionnement de Nvidia sur le sujet ?