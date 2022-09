Cela va maintenant faire des semaines que l'on entend parler d'une potentielle baisse de tarification sur les cartes graphiques Nvidia. Ou du moins un retour à la normale avec l'inflation hallucinante des dernières années, cette fois cela semble être en très bon chemin.

Une baisse de prix pour Nvidia, ENFIN ?

En effet, la page qui concerne les cartes graphiques Founders Edition a été mise à jour il y a peu et les modifications concernent tout l'aspect mercantile. Ainsi, on peut apprendre que le modèle le plus puissant de la gamme, à savoir la GeForce RTX 3090 Ti passe de 2249 euros à 1329 euros aujourd'hui.

Cela concerne aussi deux autres modèle haut de gamme puisque la RTX 3090 est maintenant proposée 1199 euros contre 1649 euros plus tôt dans l'année. La RTX 3080 Ti qui était quant à elle à 1269 euros ces derniers temps est désormais à 1089 euros.

Cela ne touche en tout cas pour l'instant que le haut de gamme de chez Nvidia puisque les autres modèles ne changent pas de prix. Et attention, comme l'indique très bien le site officiel du constructeur, cela est une offre à durée limitée. Donc les stocks doivent être assez limités et il faut surement faire vite pour avoir l'opportunité de s'en procurer une.