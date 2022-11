A l'occasion du Black Friday, NordVPN lance une promotion surprenante sur son outil de cybersécurité. Depuis de nombreuses années, les VPN sont de plus en plus en vogue. En plus de préserver l’anonymat, ces logiciels ont plus d'un tour dans leur sac. Ils permettent à l'utilisateur d'accéder à des sites web, normalement inaccessibles depuis sa zone géographique.

Rappelons que NordVPN fait partie des meilleurs logiciels de sa catégorie. Il a réussi, plus d'une fois, à prouver sa fiabilité et son efficacité. Ses utilisateurs devraient donc être davantage conquis avec son offre pour le Black Friday, qui leur permettra de réaliser de belles économies sur le prix de l'abonnement.

NordVPN : une protection au quotidien

La première fonction du NordVPN est de vous assurer une navigation sécurisée sur le web. En l'installant, vous allez pouvoir protéger vos informations personnelles d'un éventuel piratage. En effet, NordVPN emploie de nombreux procédés pour assurer votre protection. Grâce à son algorithme performant, le NordVPN peut procéder à le chiffrage de vos données. Cela consiste à sécuriser l'ensemble de vos données numériques afin d'éviter qu'une tierce personne ait accès. Ainsi, personne ne pourra prendre connaissance des sites que vous visitez, ni obtenir vos mots de passe.

Mieux encore, pour renforcer votre sécurité, NordVPN cache votre adresse IP, garantissant ainsi votre anonymat. De la sorte, personne ne pourra remonter jusqu'à vous, ni avoir accès à vos travaux en ligne. En guise de garantie additionnelle, NordVPN est un fournisseur No-log, ce qui signifie qu'il ne garde aucune donnée de votre activité en ligne. Grâce à sa fonctionnalité de double VPN, vos données passeront via deux serveurs différents et non pas un seul. En achetant le NordVPN, vous naviguerez sur le web sans laisser la moindre petite trace derrière vous.

Un accès facile à vos divertissements grâce au NordVPN

En plus de vous garantir l'anonymat, ainsi qu'une sécurité sans faille pour vos données, NordVPN peut aussi vous divertir ! Bien qu'il ne s'agisse pas d'un site de streaming, ce VPN peut vous donner accès aux séries et aux films bloqués pour votre pays. Il faut savoir que, sur le net, l'internaute ne peut avoir accès qu'aux contenus prévus pour sa zone géographique. Ainsi, si vous vous trouvez en France, vous ne pourrez pas accéder à un contenu étranger sans y être autorisé. NordVPN contourne les géo-blocage, vous permettant d'accéder à des sites bloqués pour votre région.

Concrètement, le NordVPN vous offre une adresse IP d'emprunt, permettant de vous créer une localisation dans le pays de votre choix. Il vous donne accès à plus de 5600 serveurs implantés dans plus de 59 pays différents. Cette fonctionnalité permet de profiter des programmes étrangers des plus grands sites de streaming, à l'exemple de Netflix et Hulu. Outre le divertissement, ce VPN vous permet d'accéder au sites français locaux pendant vos déplacements à l'étranger, ce qui est, convenons-en, un bel avantage.

En plus d'un rabais sur le prix de l'abonnement durant le Black Friday, vous aurez également droit à de nombreux autres privilèges. Une garantie de remboursement est de mise, ainsi qu'une assistance 24h sur 24 offertes par le support client du VPN.