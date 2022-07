Si comme beaucoup vous avez l'âme nostalgique, alors peut être aurez-vous de l'intérêt pour cette nouvelle annonce Nokia. En effet, le constructeur souhaite ressortir et moderniser 3 de ses téléphones iconiques dont voici la liste :

Nokia 8210 4G, l'indémodable

L'objectif est de proposer le retour du fameux téléphone de 1999 (et non smartphone) avec le bien nommé Nokia 8210 4G. Cette nouvelle version reprend évidemment le style rétro tout en misant aussi sur la durabilité. La 4G et la fonction VoLTE font leur apparition pour l'accompagner. Bonne nouvelle, le fabricant promet aussi une interface utilisateur intuitive et surtout "plusieurs semaines d’autonomie". Le rêve du baroudeur en somme. Ce Nokia 8210 4G est affiché au prix de 79 euros. Si vous n'avez pas envie de vous encombrer d'un smartphone, cela devrait vous plaire.

Le 5710 XpressAudio avec écouteurs intégrés

Une nouvelle version du Nokia 5310 mais cette fois avec un changement de nom. On y trouve une batterie plus puissante et surtout des écouteurs sans fil qui peuvent se loger dans la coque à l'arrière du téléphone. Une version surprenante qui pour le coup perd un peu de son charme rétro. Le prix est de 89 euros.

Nokia 2660 Flip pour les "plus de 55 ans"

L'autre grand classique à clapet 2660 est de retour en version 2022. Comme un troll de la part de Nokia, le constructeur explique que le téléphone est compatible avec les appareils auditifs et qu'il dispose d'une fonction d'alerte permettant d'alerter pas moins de 5 contacts "au cas où". Un téléphone qui est optimisé pour les "plus de 55 ans" avec une une interface ultra intuitive. Ce modèle jouit aussi d'une excellente batterie. Le prix est de 79 euros.