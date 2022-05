Aussi étrange que cela puisse paraitre, MSI n'avait pour l'heure pas de boutique officielle en France (en ligne ou non). Voilà qui est fait avec pas mal d'offres pour l'occasion.

MSI annonce donc fièrement l'ouverture de sa boutique officielle en ligne et pour fêter ca dignement, le constructeur propose tout un tas de de réduction. Avec notamment "des produits parmi ses gammes de PC, d’écrans pour joueurs et créateurs, de PC portables et de périphériques gaming".

Promotion sur les Desktops

Comme vous pouvez le voir, les desktops et moniteurs gaming MSI bénéficient de prix réduits, avec des réductions allant jusqu’à 20% sur les derniers modèles disponibles. Notons aussi une grosse offre sur le siège gaming MSI CH120I qui est proposé à 1 euros symbolique pour l’achat d’un desktop Intel 12ème génération en promotion.

Pour avoir un setup complet, 150 euros de réduction sont offerts pour l'achat d'un pack de périphériques MSI (clavier + souris + tapis souris) en plus d'un desktop Intel 12ème génération.

Sur les laptops MSI aussi

Tous les notebooks gaming et professionnels MSI profitent d’une réduction de 5% du 04/05 au 09/05 avec le code JADOREMSI5. Le Stealth GS77 12UGS-004, avec un processeur Intel i7-12700H et une RTX 3070 Ti, et sera ainsi disponible à partir de 2840,50 euros au lieu de 2999 euros. Elle pas belle la vie ?

Reste à voir si le site aura le droit plus tard à d'autres soldes de ce genre. Notamment pendant les gros évènements comme le Black Friday. Cette boutique permettre peut être sans doute de trouver certains produits qui sont plus difficiles à trouver chez les revendeurs.