MSI ajoute 3 nouvelles entrées dans son catalogue de PC de bureau gaming avec respectivement les modèles PC MEG Aegis Ti5 12TH, MEG Trident X 12TH, MAG Codex X5 12TH. Voyons ceci de plus près, car la fin d'année approche...

MSi apporte un joli coup de boost à son catalogue. L'objectif est notamment de moderniser les configurations avec de puissants processeurs Alder Lake (les derniers modèles de chez Intel). Cette douzième génération Intel Alder Lake propose une architecture hybride combinant P-Core (Performance) et E-Core (Efficacité) augmentant ainsi les performances multithread jusqu'à 47 % par rapport à la onzième gen. Globalement les performances de jeu ont augmenté de plus de 13% par rapport à la génération précédente.

La puissance à l'état brut

L'un des nouveaux modèles présentés est le MEG Aegis Ti5 12th qui est équipé d'un processeur Intel Core i9-12900K et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3090. Clairement une machine de guerre avec un design très futuriste qui fait un peu penser à une tête de droïde.

La série Trident avec le MEG Trident X 12th propose quant à elle une taille plus compacte. MSI a fait le choix du processeur du processeur Intel Core i7-12700K et de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090. Son système de refroidissement est le Trident X Silent Storm 3. Puisque le souci principal est évidemment de pouvoir refroidir un petit boitier de ce type. La surface de dissipation thermique est augmentée de 26% par rapport à la génération précédente.

Enfin, le plus classique en termes de design : le MAG Codex X5 12th avec notamment son grand panneau latéral en verre et ses effets d'éclairage RVB. Il est équipé d'un processeur Intel Core i9-12900K et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3090 lui aussi.

Des configurations très solides

Voici les configurations exactes pour les 3 modèles :

MEG Trident X 12e génération

Processeur : Intel Core i7-12700K

Intel Core i7-12700K Carte graphique : RTX 3090

RTX 3090 RAM : 64 Go DDR5 4 400 MHz maximum, 2 modules U-DIMM

64 Go DDR5 4 400 MHz maximum, 2 modules U-DIMM SSD : 1XPCIe Gen 4 + 1xSATA/PCIe Gen4

1XPCIe Gen 4 + 1xSATA/PCIe Gen4 Disque dur : 2 x 2,5 baies de lecteur

2 x 2,5 baies de lecteur Connectivité : Wi-Fi 6E AX2211

MEG Aegis Ti5 12e génération

rocesseur : Intel Core i9-12900K

Intel Core i9-12900K Carte graphique : RTX 3090

RTX 3090 RAM : 128 Go DDR5 4 400 MHz maximum, 4 modules U-DIMM

128 Go DDR5 4 400 MHz maximum, 4 modules U-DIMM SSD : 2XPCIe Gen 4 + 1xSATA/PCIe Gen4

2XPCIe Gen 4 + 1xSATA/PCIe Gen4 Disque dur : 1 baie de disque 3,5 + baie de 2 disques 2,5

1 baie de disque 3,5 + baie de 2 disques 2,5 Connectivité : Wi-Fi 6E AX2211

MAG Codex X5 12e génération

Processeur : Intel Core i9-12900K

Intel Core i9-12900K Carte graphique : RTX 3090

RTX 3090 RAM : 128 Go DDR5 4 400 MHz maximum, 4 modules U-DIMM

128 Go DDR5 4 400 MHz maximum, 4 modules U-DIMM SSD : 2XPCIe Gen 4 + 1xSATA/PCIe Gen4 + 1XSATA/PCIe Gen3

2XPCIe Gen 4 + 1xSATA/PCIe Gen4 + 1XSATA/PCIe Gen3 Disque dur : 2 baies de disque 3,5 + 2 baies de disque 2,5

2 baies de disque 3,5 + 2 baies de disque 2,5 Connectivité : Wi-Fi 6E AX2211

Pour l'instant pas de prix ni de date de sortie précise. Cela ne devrait tarder.