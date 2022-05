Outre la date anniversaire du débarquement de Normandie, le 6 juin 2022 sera aussi l'occasion d'assister à un évènement MSI avec le MSIology qui sera notamment l'occasion d'en savoir plus sur ce fameux GT77. Ce que l'on sait pour le moment à de quoi faire rêver.

LE laptop gaming ultime de chez MSI

Si l'on ne connait pour le moment qu'une partie de la fiche technique il y a de quoi être dubitatif. Le PC ne devrait pas dépasser les 23 mm d'épaisseur et embarquer à son bord un Intel Core « HX » Alder Lake de 12e génération avec 16 cœurs comme le précise le toujours très renseigné VideoCardz.

Le TITAN GT77 doit proposer des options d'écran 4K, 1440p et 1080p avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 360 Hz. Bref ce qui se fait de mieux, on ne sait pas encore ce qu'il y aura à se mettre sous la dent au niveau du GPU mais on se doute que cela devrait être très puissant.

Du mécanique pour le clavier

Ce que l'on sait en revanche c'est qu'il sera équipé d'un clavier mécanique Cherry MX disposant d'une course de 1,8 mm. Il faut savoir que sur ce type de produit c'est assez rare de trouver du mécanique et cela même dans le haut de gamme. Cette simple information suffit à se rendre compte de ce que souhaite faire MSI avec ce type de produit.

En revanche tout ceci aura un prix et l'on devrait aisément dépasser les 3000 euros. Pour la configuration précise il faudra attendre l'évènement MSI en question du 6 juin.