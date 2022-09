Le PC portable Surface de chez Microsoft est un beau succès et après le Surface Laptop et le Surface Laptop Go, Microsoft serait sur le point de préparer un Surface Gaming

Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs de Tech, Microsoft pourrait annoncer très prochainement un PC Surface dédié au gaming. C'est dû moins ce que laisse à penser une fiche technique en fuite comme le reporte wccftech. Ce qui serait une première pour le géant américain après avoir surtout consacré ses efforts sur la bureautique et le créatif.

Une fiche technique d'un Surface Microsoft gaming

Voici la fiche technique en question du fameux produit Microsoft :

@ThePrimeGaming

On y découvre en effet les spécifications d'un appareil Microsoft avec du matériel très accès gaming. Notamment pour son écran, une dalle PixelSense QHD (2560 x1440) de 16 pouces pouvant monter à une fréquence de rafraichissement de 165 Hz. Coté composants, on peut voir la présence de deux configurations différentes avec soit un processeur Intel Core i5-12500H ou un Core i7 12700H avec 16 ou 32 Go de mémoire vive. Pour le jeu pur, on a le droit à une carte graphique Nvidia RTX 3050 Ti ou RTX 3070 Ti. Une configuration intéressante mais qui est un peu dépassée en toute honnêteté. Peut être s'agit t-il d'une fiche technique qui n'est plus d'actualité ?

Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux espérer une tarification accessible. D'habitude les produits Microsoft Surface sont connus pour être assez onéreux, d'autant qu'ici on a tout de même un châssis en magnésium et en aluminium et globalement des composants qualitatifs.

Un événement Microsoft Surface Event va être organisé le 22 septembre prochain (2022), reste à voir si une officialisation va avoir lieu ou non.