Le Consumer Electronics Show 2024 (ou CES) fut l'occasion pour de nombreux constructeurs de faire de belles annonces. C'est le cas d'Hyperkin qui a dévoilé une console un peu particulière. En effet, elle va vous permettre de dépoussiérer vos vieux jeux Mega Drive, ce qui ne va pas manquer de plaire à celles et ceux qui adorent le rétrogaming. Voici tout ce qu'on sait à son sujet.

Envie de rejouer à vos jeux Mega Drive ? C'est bientôt possible

Le nom est plutôt explicite, il s'agit de la Mega 95, et c'est un appareil portable. Ce dernier a une fonction bien particulière, celle de vous laisser jouer à vos jeux Mega Drive (ou Sega Genesis pour la version US). Vous l'aurez compris, il est possible de sortir ses cartouches d'origine pour les mettre dans cette console. C'est une belle prouesse qui repose sur une technique d'émulation matérielle. Elle permet ainsi de reproduire les performances de l'originale sortie en 1988 au Japon.

Mais alors, quelle différence avec les émulateurs logiciels ? Selon Hyperkin, c'est ici de bien meilleure qualité, avec tout de même des améliorations notables. On relève notamment le fait de pouvoir sauvegarder et reprendre sa progression à tout moment. Dans le cas contraire, ce serait peut-être un peu trop « old school ». Néanmoins, ça reste une excellente nouvelle, aussi bien pour les nostalgiques de la Mega Drive que les néophytes. Maintenant, regardons de plus près le design de la machine.

Un design plutôt convaincant

La Mega 95 dispose de deux contrôleurs avec un écran au milieu, avec une dalle de 5 pouces pour passer d'un ratio 4:3 à 16:9. C'est à peu près tout ce qu'on sait à ce niveau-là, mais qu'en est-il de la batterie ? C'est un élément capital pour une console portable, et ici, on nous dit qu'elle aura une autonomie gravitant autour de 10h. C'est plus que correct, en sachant qu'on pourra également connecter la machine à un dock à la manière de la Nintendo Switch (socle fourni à l'achat).

Pour le moment, la console rendant hommage à la Mega Drive en est au stade de prototype. Ainsi, on n'a pas de détails à partager sur ses capacités, son prix, ou même sa date de sortie. L'autre question qui brûle les lèvres des joueurs, c'est si la Mega 95 intégrera les jeux en dématérialisé. Si jamais ce n'est pas le cas, ça s'adressera uniquement à ceux qui possèdent les cartouches d'origine. Par conséquent, ça touchera un public moins grand, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure stratégie à suivre. On verra bien ce que le futur nous réserve.