En 2018, le casque en réalité mixte Magic Leap venait de naitre. Hélas totalement destiné à un usage professionnel avec un prix prohibitif de 2295 dollars, il a bien eu du mal à trouver son public. Surtout quand on sait le peu de marketing qu'il a eu à son sujet. Pas de quoi faire naitre de la curiosité.

Une seconde version Magic Leap dans les tuyaux

Malgré tout, cela n'a pas empêché l'entreprise américaine de préparer un second modèle. En effet, c'est le 30 septembre 2022 que le Magic Leap 2 arrivera en Occident et notamment en France. La différence majeure est du coté du poids avec un passage de 316 grammes à 260 grammes. Une notion majeure pour le bien être de l'utilisateur, surtout si l'on veut démocratiser l'usage pour tout type de morphologie.

Les autres spécificités techniques font mention notamment de la présence d'une caméra 4K et d'un écran avec une résolution de 1440 x 1760 pixels. On notera tout de même aussi 256 Go de stockage et un processeur AMD Zen 2. Ca reste du beau matériel mais encore une fois on ne sait pas vraiment pour quel usage. D'autant que cette version 2022 devrait aussi être hors de prix avec un tarif dont l'offre de base débute à 3299 dollars. Pire, il faut compter 4099 dollars pour la formule Developer Pro qui comprend des outils de développement. On retrouve aussi un pack entreprise à 4999 dollars.

Difficile d'imaginer un produit à ce tarif fleurir partout dans les entreprises avec un tel prix. Wait and see.