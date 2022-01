On le sait, dans le petit monde du streaming, une bonne lampe est capitale. Pour la beauté du rendu à l'écran, mais aussi tout simplement pour vous mettre en valeur. Car un mauvais éclairage peut très vite vous desservir et apporter une atmosphère peu... reluisante.

Logitech veut vous rendre plus beau

C'est là que la lampe Litra Glow de chez Logitech intervient. La Logitech Litra Glow se compose en fait d’un module lumineux carré et relativement compact de 9 cm de côté pour une puissance totale de 250 lumens. Il est possible de régler l'intensité et la température via des boutons à l'arrière de l'appareil. La manipulation est tout est aussi possible via le logiciel Logitech G Hub, que les amateurs de périphériques Logitech connaissent bien.

La technologie Litra

D'après Logitech, le panneau LED qui est composé de multiples couches permet de diffuser une lumière homogène et bien diffuse. Le but est d'éviter les zones de surexposition, ou au contraire, des zones trop sombres sur votre visage ou le sujet. En d'autres termes, la lampe permet de vous mettre en valeur.

Le pied fourni est doté d'un passe-câble permettant une installation sans bavure, évitant ainsi aux amateurs de cable management de péter une durite. Si la lampe est conçue pour reposer sur un écran, elle peut également se fixer sur un autre support grâce à un pas de vis d'1/4 de pouce.

Coté connectique, la Logitech Litra Glow utilise un simple port USB. Elle est livrée avec un connecteur USB Type-A d'un côté et USB Type-C de l'autre. Cette lampe LED Litra Glow sera disponible à partir du 26 janvier au prix de 69 euros sur Amazon.