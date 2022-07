Logitech vient donc de lever le voile sur Aurora, une collection d'accessoires qui se veut être non genrée et inclusive.

Il n'y encore pas si longtemps, les constructeurs étaient assez binaires coté couleurs. Une gamme noire/grise pour tous mais tout de même très masculine et de temps en temps une gamme en rose pour tenter de séduire les femmes. Logitech souhaite renverser la tendance et proposer la gamme Aurora qui sans considération de ce genre. Bref, inclusive et non genrée.

Des couleurs très douces pour la Logitech G Aurora

Le Vice-président chez Logitech G, explique :

Avec Aurora, nous avons créé une collection qui tient compte des différences entre les sexes, axée sur le confort, l'accessibilité et le caractère ludique

TIffany Beers, Responsable innovation gaming chez Logitech G rajoute :

Notre objectif, qui consistait à créer une collection d’équipements de jeu incluant les hommes et les femmes, nous a poussés à mettre de côté les vieilles idées et à nous poser des questions essentielles sur notre propre amour du jeu

C'est ainsi que la question des cheveux longs, du port de lunettes ou de boucles d'oreilles s'est invitée dans la conception.

3 grands axes de réflexion

Cette nouvelle collection repose sur 3 axes de réflexions à savoir :

Le confort : En prenant en compte plusieurs éléments, notamment des cheveux plus longs, le port de lunettes, de boucles d’oreilles et les petites tailles de main. Des aussi des textures qui sont adaptés à des sessions de jeu prolongées.

: En prenant en compte plusieurs éléments, notamment des cheveux plus longs, le port de lunettes, de boucles d’oreilles et les petites tailles de main. Des aussi des textures qui sont adaptés à des sessions de jeu prolongées. L’accessibilité : Avec des tonalités plus douces, des matériaux translucides et un éclairage apaisant.

Avec des tonalités plus douces, des matériaux translucides et un éclairage apaisant. L’esprit ludique : Les produits sont proposés en version de base White Mist et peuvent être personnalisés à l’aide des accessoires Pink Dawn et Green Flash. Les joueurs peuvent également montrer leur côté créatif grâce aux milliers de combinaisons d’éclairage personnalisables disponibles dans G HUB (logiciel maison de chez Logitech)

Une gamme complète

On y retrouve donc une gamme complète à savoir le casque gaming sans-fil G735, les claviers de jeu mécaniques G715 et G713 et la souris de jeu sans-fil G705.

Le casque sans fil G735 est le premier casque Logitech G équipé de la nouvelle technologie de microphone Blue VO!CE pour moduler la voix d’un joueur. De plus le casque optimise également le confort pour tous les joueurs et s’adapte aux têtes de petites tailles. Mais aussi au porte de boucle d'oreilles (entre autre).

Le clavier de jeu sans-fil G715 et le clavier de jeu G713 offrent eux une ambiance discrète et de bonnes performances au format TKL. Hélas il ne semble pas y avoir de format pleine taille.

Enfin, la souris de jeu sans-fil G705 est spécialement conçue pour les petites mains, avec une forme compacte et une technologie de jeu avancée. Avec seulement 85 grammes, la G705 est conçue pour une expérience de jeu confortable et performante (dixit Logitech). Inclusive oui, mais pas totalement puisque de fait la souris exclue les gens avec des grandes mains.

Enfin notons que plusieurs coloris sont disponibles à chaque fois. Le casque Logitech G735 est vendu à 229 euros, les claviers sans fil G715 et filaire G713 sont proposés à 199 euros et 169 euros. La souris G705 est au tarif de 99 euros. L’édition spéciale du micro USB Blue Yeti Aurora est elle à 139 euros.