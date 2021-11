Depuis quelques années, LG souhaite s'illustrer dans l'univers de la tech gaming en proposant notamment des moniteurs de jeu à l'image de cet LG UltraGear 34GP950G. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un écran de 34 pouces. Celui-ci possède une définition de 3440 x 1440 ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Son format est au 21:9.

LG propose ce qui se fait de mieux

Pour ce qui est des couleurs et ceux qui souhaitent aussi l'utiliser pour du montage vidéo et photo, sachez qu'il s'en sort très bien. Puisque LG annonce un contraste de 1000:1 et une couverture de 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3. On notera aussi une compatibilité VESA DisplayHDR 600 pour un rendu optimal avec les contenus compatibles.

Réduire la fatigue oculaire

Comme vous pouvez le voir sur les photos de cet article, on peut retrouver derrière l'écran ce que LG a baptisé le Sphere Lighting 2.0 soit un système de lumière indirecte qui doit réduire la fatigue visuelle de l utilisateur tout en renforçant l'immersion. En changeant par exemple à la volée les coloris pour s'adapter aux images.

Un prix en conséquence

Enfin, afin de rendre l'aspect gaming totalement optimal, LG propose une compatibilité totale avec la technologie NVIDIA G-Sync Ultimate qu'on ne présente plus et qui sert à améliorer considérablement la fluidité de l'écran, notamment lors des baisses brutales de framerate. La connectique propose du très classique avec un port HDMI, un DisplayPort et un hub USB 2 ports. Une prise audio jack est aussi présente pour parfaire le son et brancher un casque directement dessus.

L'UltraGear 34GP950G est pour l'heure disponible hors de l'Europe au tarif de 1299,99 dollars mais il devrait toutefois être disponible dans nos régions plus tard d'ici la fin de l'année. Clairement nous sommes sur un tarif assez élevé mais il faut dire que LG n'a pas lésiné sur les moyens.