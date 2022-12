Son nom ? Le 27GR95QE. Derrière cette succession de chiffres et de lettres se cache le tout premier moniteur OLED de chez LG. Une première qui se retrouve aussi dans sa fréquence de rafraichissement puisque cet écran propose tout de même 240 Hz.

LG veut régaler

Ce nouvel écran propose une taille de 26,5 pouces avec une définition WQHD soit 2560 x 1440 px. Ce n'est certes pas de la 4K mais le 1440p reste quelque chose de très honnête pour jouer tranquillement en 2022. Ses angles de vision sont de 178° et son temps de réponse est de seulement 0,03 ms. Impressionnant. LG vise le haut de gamme avec cet écran et propose donc toutes les technologies pour améliorer la fluidité et empêcher le déchirement de l'image à savoir NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium. Pour la beauté pure de l'image, le moniteur jouit du HDR10 et d'un ratio de contraste de 1500000:1.

La connectique comprend deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort et une sortie S/PDIF. En fait c'est presque un sans faute et le seul élément bloquant sera le prix puisqu'il faudra tout de même débourser 999,99 dollars. Les livraisons sont attendues pour janvier, et le prix en euros est encore inconnu.