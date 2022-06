De la sobriété sans oublier une pointe d'élégance. Voilà ce qui pourrait caractériser cette nouvelle gamme de PC laptops de chez Lenovo. Nouvelle ? Pas vraiment car il s'agit en fait d'un renouvellement pour mettre à jour le hardware.

Un très puissant Lenovo Legion 770i

L'un des produits phares est bien entendu le Legion 770i qui représente le haut de gamme du constructeur Lenovo. Derrière ce nom se cache notamment un bel écran IPS LCD de 16 pouces WQXGA ( définition 2560 x 1600) doté d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. La carte graphique est une NVIDIA RTX 3070 Ti mobile, un processeur Intel Core i7-12800HX, 16 Go de RAM DDR5 à 4 800 MHz et un SSD M.2 NVMe de 1 To. La configuration en elle même n'est pas la seule nouveauté puisque le châssis est annoncé comme étant 37 % plus fin que son prédécesseur avec un poids de 2,3kg.

D'ailleurs, sachez que ce modèle est aussi décliné en version slim avec une configuration plus modeste pour l'occasion, à savoir une RTX 3060 et un processeur Intel Core i7-12700H.

Lenovo Legion 570 : L'entrée de gamme

Plus accessible que la gamme 770i, le Lenovo 570 se sépare en 3 modèles. Le 570i Pro avec un écran IPS de 16 pouces WQXCA, avec à l'intérieur une RTX 3050 Ti, un processeur Intel Core i7-12700H, 16 Go de RAM DDR5-4800 et un SSD M.2.

Puis vient le Lenovo 570 Pro qui enlève son i pour l'occasion(le i de Intel). Il s'agit du même PC mais avec un processeur AMD Ryzen 7 6800H, sa batterie passe à une autonomie maximale de 11 heures contre 9 heures pour le 570i. AMD permet donc de gagner en batterie. Ce n'est pas nouveau.

Enfin, le petit dernier est le Lenovo Legion 570. Encore plus abordable que les autres, il doit compter sur son écran IPS de 15,6 pouces FHD (1920 x 1 080). Il embarque en son sein une carte RTX 3050 Ti, un processeur AMD Ryzen 5 6600H et propose la même RAM et le même stockage que les deux autres. Soit 16 de RAM et un SSD m.2 de 512 Go.

Hélas que cela soit pour le haut de gamme ou l'entrée de gamme, nous n'avons ni date de sortie ni tarification. Cela ne devrait tarder.