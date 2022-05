Si vous avez peur de manquer de puissance sur un laptop, sachez que Lenono vient de dévoiler 4 nouveaux PC portables à savoir les Legion 7 et 7i ainsi que les Legion Slim 7 et Slim 7i. Le plus bluffant d'entre eux en terme de puissance est sans équivoque le Lenovo Legion 7/7i qui fait dans le très haut de gamme.

Lenovo montre les muscles

Avec un châssis en aluminium et magnésium, Lenovo pose les bases. Format 16 pouces, écran IPS avec une fréquence de rafraichissement de 165 Hz Mini-LED et définition QHD+. Coté processeur on a le choix entre AMD et Intel (le Legion 7i pour Intel) à savoir pouvoir monter jusqu'à un Intel Core i9-12900HX ou un AMD Ryzen 9 6900HX, couplé avec 32 Go de RAM en DDR5 à 4 800 MHz.

Pour la carte graphique, on peut là aussi faire le choix entre deux constructeurs à savoir Nvidia ou AMD. Soit par exemple une RTX 3080 Ti ou une Radeon RX 6850M. Evidemment il y a clairement de quoi faire surchauffer le châssis avec tout ça. C'est pourquoi, Lenovo a misé sur un nouveau système de refroidissement basé sur une chambre à vapeur. Sachant que le boitier fait 2cm d'épaisseur à peine, c'est un passage obligatoire (notons aussi que l'appareil pèse 2,3kg).

Un prix qui pique

Le Lenovo Legion 7 avec processeur AMD sera lancé en juillet à partir de 2599 euros et la version Intel sera elle plus chère puisqu'à 2999 euros. Evidemment la version avec une RTX 3080 Ti devrait largement dépasser ce prix.