Le Steam Deck 2 refait parler de lui et, une fois de plus, cela risque d’en refroidir plus d’un. Il va falloir se montrer extrêmement patient. On vous explique tout.

Le Steam Deck a trouvé son public et s’est imposé comme une référence sur le marché des consoles portables PC. Pourtant, les joueurs qui espéraient rapidement une nouvelle génération risquent d’être déçus. Selon une rumeur relayée par un leaker réputé, la sortie du Steam Deck 2 ne serait pas prévue avant longtemps.

Une fenêtre de sortie lointaine pour le Steam Deck 2

C’est sur un forum spécialisé qu’un habitué des fuites hardware, KeplerL2, a évoqué la date. Le passionné explique que Valve viserait 2028 pour lancer un successeur à son appareil portable. L’information reste à prendre avec prudence, mais elle s’aligne avec le discours déjà tenu par Valve : pas de nouveau modèle Steam Deck 2 tant qu’un vrai bond en puissance et en autonomie n’est pas possible.

Dès 2023, lors de la sortie du Steam Deck OLED, les concepteurs avaient parlé d’une “version définitive de la première génération”, confirmant que la machine évoluerait seulement quand la technologie permettrait un véritable saut qualitatif.

Des rumeurs déjà démenties

En début d’année 2025, une autre rumeur avait circulé autour d’un Steam Deck équipé d’un processeur AMD Ryzen Z2. Rapidement, Valve avait coupé court : aucun projet de ce type n’était en préparation. Cela rappelle une constante autour du Steam Deck 2 : les spéculations vont bon train, mais l’entreprise reste silencieuse et prudente.

En attendant une suite, Valve continue de soutenir le modèle actuel et son édition OLED. De leur côté, les concurrents multiplient les alternatives : ASUS, Lenovo et d’autres marques investissent massivement dans le secteur du PC portable de jeu. Cette pression pourrait pousser Valve à réagir, mais tout indique que l’entreprise préfère prendre son temps.

Une sortie plausible ? Difficile à dire. 2028 peut sembler loin, mais cela correspond au rythme de développement qu’a souvent adopté Valve avec ses matériels. La société privilégie généralement l’innovation concrète à la course au calendrier. Si ce calendrier se confirme, le Steam Deck 2 arriverait six ans après la sortie de l’OLED, avec sans doute un saut technique significatif.