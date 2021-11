Actuellement en vente chez Micromania, vous pouvez profiter du casque en question au prix de 49,99€ au lieu de 79,99€, une belle réduction de 38% sur le casque Recon 500 de chez Turtle Beach.

L'audio est un élément très important dans une configuration gaming, d'autant que de plus en plus de jeux font appel à de nombreuses subtilités sonores. Et le fait d'avoir deux haut parleurs par oreillette change évidemment toute la perception sonore environnante.

Une utilisation partout où vous voulez

Avec un design sobre et plein d'élégance, ce modèle Recon 500 s'adaptera parfaitement à tout type de configuration d'autant qu'en plus du PC il est aussi compatible sur les consoles Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch et sur mobiles. Bref, partout où vous en avez besoin grâce à sa traditionnelle et irremplaçable prise jack.

Un son de qualité

En effet, grâce à ses deux haut parleurs par oreillette, ce modèle possède la particularité d'avoir des modèles Eclipse de 60 mm qui viennent séparer les fréquences hautes et basses pour offrir une scène sonore avec plus de détails. D'où les doubles haut parleurs par oreillette. Il en résulte un spectre sonore large, avec des aigües particulièrement clairs ainsi que de superbes graves.

À la fois confortable et rendant service à l'audio, le casque profite des meilleurs coussinets d'oreilles du constructeur Turtle Beach, conçus avec précision pour maximiser les performances. Il s'agit d'une technologie brevetée ProSpecs™ pour un port de lunettes en tout confort. L'objectif est de pouvoir isoler vos oreilles des bruits parasites extérieurs pour vous offrir un son sans déperdition. L'immersion totale en somme... à prix raisonnable.

Une communication limpide

Limpide et claire, voilà les maitres-mots pour décrire le microphone de ce Recon 500. De fait, le casque de Turtle Beach n'a rien à envier à la concurrence. Avec la technologie baptisée TruSpeak, le micro vous garantit une communication fiable et sans accroc. Vos alliés en jeu vous remercieront. Le micro est de surcroit entièrement détachable, pour profiter uniquement du casque si besoin. Malin et très pratique pour se désencombrer le cas échéant.

En bref

Confort haut de gamme

Son de qualité

Mention spéciale pour les doubles haut parleurs par oreillette

Une communication limpide

Multi-plateforme (PS4, PS5, PC, Xbox, Nintendo Switch & mobile)

Le Turtle Beach Recon 500 est donc à 49,99 € au lieu de 79,99 € chez Micromania en quantité limitée. PROFITEZ-EN VITE !

Pour ceux qui ont un budget plus serré, pas de souci : vous pouvez également profiter du Recon 70 chez Micromania pour moins de 20 euros. Un très bon casque multiplateformes qui s'adaptera à tous vos besoins.