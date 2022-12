HP a l’habitude de nous proposer des PC portables conçus pour le travail, mais le laptop HP Victus 16 est un PC polyvalent, avec une part de bureautique et des performances adaptées au gaming.

Le PC portable gamer HP Victus 16 avec RTX 3060 est à seulement 799 € sur Rue du Commerce !

C’est bientôt Noël et c'est le meilleur moment pour profiter des promotions de fin d’année et s'offrir des cadeaux et jouir de la magie de Noël.

Ce laptop est destiné aux gamers à petit budget et aux travailleurs qui osent se lancer dans des sessions gaming lors des réunions interminables. Équipé d’une RTX 3060, le HP Victus 16 bénéficie d’une belle promotion de 400 € chez Rue du Commerce. En temps normal, ce PC se vend à 1199,99 €, mais en cette période de fin d’année, vous pourrez l’obtenir à seulement 799,99 €.

HP Victus 16 : un PC polyvalent avec une RTX 3060 pour jouer en toute tranquillité

En bref, voici tout ce qu’il faut retenir sur ce HP Victus 16 :

CPU Intel Core i5-11400H : 6 cœurs et 12 threads cadencés à 4,5 GHz

Carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire en GDDR6

SSD NVMe d’une capacité de 512 Go, et 8 Go de RAM en DDR4

Écran de 16,1 pouces en Full HD (1080p) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz

Windows 11 intégré

Que vous soyez un gamer occasionnel ou employé à distance, ce HP Victus 16 est capable de vous accompagner partout. C’est une super offre avec un excellent rapport qualité-prix.