On aura tout entendu sur le jeu vidéo, aussi bien en positif qu'en négatif. Toutefois, cette dernière étude est en notre faveur. Profitons en!

Une nouvelle étude du Département de Physique et d'Astronomie de l'université d'Atlanta en Géorgie vient apporter quelques bonnes nouvelles pour nous autre joueur. Nous ne serions en effet pas des brutes sanguinaires décérébrées puisque l'étude en question explique que le jeu vidéo permet d'améliorer nos capacités cognitives.

Tout commence avec une histoire personnelle

L'étude est conduite par Timothy Jordan qui explique qu'à l'âge de 5 ans il avait une très mauvaise vue à l'un de ses yeux. Il aurait été invité, dans le cadre d'une étude, à jouer aux jeux vidéo pour voir si cela pouvait l'aider à réduire son handicap visuel. Visiblement le résultat fut à la hauteur des espérances puisque son œil pratiquement aveugle a gagné en efficacité, lui permettant ainsi de participer à de nouvelles activités dans sa vie.

C'est en partant de ce constat très personnel, que l'homme a voulu démontrer les bienfaits cognitifs du jeu vidéo. Les chercheurs avaient un total de 47 participants pour cette étude, tous étaient des étudiants qui vont à l'université. Sur les 47, 28 étudiants ont été classés comme joueurs fréquents et les 19 autres ont été classés comme non-joueurs. Les scientifiques ont fait installer tout le monde dans une machine IRM avec un écran, où ils devaient suivre le mouvement de points. Ces points avaient un mouvement directionnel et ils devaient appuyer sur le bouton gauche si les points se déplaçaient dans cette direction et sur le bouton droit s'ils se déplaçaient dans l'autre sens, ils ne devaient appuyer sur aucun bouton s'ils n'observaient aucun mouvement directionnel.

Un résultat sans appel

Grâce à cette étude, les chercheurs ont pu observer que les joueurs fréquents de jeux vidéo étaient beaucoup plus rapides et plus précis que les non-joueurs. Grâce à des scanners cérébraux, les chercheurs ont pu déduire que les joueurs avaient une activité cérébrale améliorée par rapport aux non-joueur.

Ces résultats indiquent que le jeu vidéo améliore potentiellement plusieurs des sous-processus de sensation, de perception et de mise en correspondance avec l'action pour améliorer les compétences de prise de décision. Ces résultats commencent à éclairer la façon dont le jeu vidéo modifie le cerveau afin d'améliorer les performances des tâches et leurs implications potentielles pour l'augmentation de l'activité spécifique à la dite tâche. Ce manque de compromis vitesse-précision indiquerait que le jeu vidéo est un bon candidat pour l'entraînement cognitif en ce qui concerne la prise de décision.

Voila une belle nouvelle pour nous autres joueurs. On se souvient aussi de cette femme senior qui expliquait que le jeu vidéo était un formidable médicament pour son cerveau.