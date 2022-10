L'émulation PS2 sur Xbox a toujours été problématique. Outre son illégalité, des problèmes de texture et des problèmes de fréquence d'images ont toujours rendu l'expérience peu enthousiasmante. Désormais sur Xbox Series le soucis est visiblement résolu grâce à l'application XBSX2. Nous en voulons pour preuve une vidéo de Modern Vintage Gamer disponible sur YoutTube qui montre ses qualités.

Un émulateur efficace sur Xbox Series mais toujours illégal

Un émulateur plus ancien du nom de RetroArch utilisait déjà le noyau de l'application PCSX2 mais il avait beaucoup de problèmes au niveau des dimensions de l'image. Ils ont depuis été résolus avec une application autonome qui propose une mise à l'échelle de la résolution interne, vous permettant de jouer à des jeux en résolution native PS2, 1080p et même 4k. Même si cette dernière n'est clairement pas recommandée pour la Xbox Series S faute de puissance.

Vous pouvez voir le fonctionnement de tout ceci dans la vidéo de présentation ci-dessus. Ce qui signifie que si vous disposez des bons outils (Xbox Series, etc), vous pouvez tout jouer, de la Xbox classique aux titres PlayStation classiques, sur une seule et même machine, avec des résolutions et des fréquences d'images plus élevées qu'à l'origine. Bref, un petit rêve de rétro-gamer.

Malgré tout, il est important de noter que tout cela est fait par la communauté uniquement et que ceci reste bien entendu illégal. Si cela vous intéresse il faudra donc vous débrouiller par vos propres moyens mais ne comptez pas sur nous pour vous donner des liens ou des indications d'installation.