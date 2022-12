La marque Razer est connue pour proposer divers accessoires qui améliorent les performances des joueurs, qu'ils soient professionnels ou pas. Et l'un de ses produits phares, à savoir DeathAdder Essential, une souris très appréciée par la communauté gamers, est dorénavant à 20,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Cette souris milieu de gamme n'a rien à envier aux modèles plus chers de la même marque. Et pour cause, c'est une souris très équilibrée qui procure vitesse d'exécution et précision, soit tout ce dont un gamer a besoin pour ses longues parties de jeu. Et elle est aujourd'hui disponible à -48%.

Les avantages de la Razer DeathAdder Essential

Capteur optique de 6 400 DPI

Design minimaliste et ergonomique

Durable jusqu’à 10 millions de clics

habituellement vendue à 39,99 euros , la DeathAdder Essential est désormais disponible à 20,99 euros, et ça se passe chez Amazon.

Une souris modeste mais excellente

Avec son capteur de 6 400 DPI, la DeathAdder Essential réalise avec fluidité et précision toutes fréquences de balayage. Rien de mieux pour se libérer d'une position délicate lors d'un game. La prise en main de cette souris est très confortable. L'ergonomie de ce périphérique est pensée dans le but de ne jamais se fatiguer la main. Et ceci même après plusieurs heures de jeu. Rajoutez à cela 5 boutons Hyperesponse très agréables à utiliser et qui sont tous personnalisables.

Des performances respectables pour une souris à bon prix

Razer fait en sorte d'apporter d'excellentes performances à toutes ses gammes de souris gaming. Et cela à travers un logiciel nommé Synapse. Ce logiciel offre une multitude de réglages au joueur qui peuvent améliorer les sensations procurées par le jeu. La molette de la DeathAdder Essential propose seulement un défilement vertical. Cependant, grâce au logiciel Synapse, vous pouvez la rendre plus performante, en doublant le nombre de raccourcis tout en gardant une distance d'activation réduite.

La DeathAdder Essential se débrouille très bien dans la quasi-totalité des jeux, sauf pour les RPG.