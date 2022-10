Aujourd'hui, plusieurs sources sérieuses du milieu du jeu vidéo viennent d'annoncer le jailbreak de la PS5. Il fallait bien que cela arrive un jour et visiblement ce jour c'est... maintenant :

C'est beau... La PlayStation 5 vient d'être jailbreak.

Le Jailbreak de la PS5, ça veut dire quoi ?

Le jailbreak d'une console, et dans ce cas précis de la PS5, cela veut dire qu'il est désormais possible d'outrepasser les limites logiciels d'un constructeur pour y installer des jeux/applications non approuvés. Début novembre 2021, le groupe de hackers Fail0verflow poste plusieurs images de l'intérieur du logiciel firmware Sony, c'était déjà un signe avant-coureur du jaibreak. C'est désormais chose faite.

Le jailbreak c'est un peu l'ouverture de la boite de Pandore, la console pourrait donc ouvrir la voie à l'installation d'un système d'exploitation différent et donc de pouvoir utiliser des jeux totalement piratés. Mais ça peut être aussi une porte dangereuse pour pirater la console et récupérer des informations. Si le Jailbreak des smartphones est possible légalement, il n'en est clairement pas de même pour une console de jeu. Donc tout ceci reste illégal et punissable par la loi.

En bref voici les avantages d'un jailbreak de la PS5 (pour l'utilisateur) :

Télécharger des jeux payants gratuitement

Télécharger des jeux PlayStation 1, 2, 3 et 4

Modifier les jeux

Créer de nouveaux thèmes et une interface utilisateur personnalisée

Hélas les inconvénients sont aussi nombreux :