Vous souvenez vous de la bonne époque où chaque PNJ était fait à la main et qu'il n'était d'ailleurs par rare de croiser parfois plusieurs fois le même au sein d'un même jeu vidéo ? Et bien bientôt ça sera de l'histoire ancienne puisque les studios vont pouvoir profiter d'une toute nouvelle technologie : Popul8. Derrière ce nom se cache un puissant outil pour faciliter la vie des créateurs de jeux vidéo. Pour le meilleur et pour le pire. Voici tout ce que l'on peut apprendre dessus. Une bonne nouvelle pour les jeux vidéo ?

Créer des PNJ, une nouvelle technologie pour les jeux vidéo

L'entreprise Didimo vient d'annoncer le lancement de Popul8, un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour accélérer le processus de développement de jeux. Plus exactement le logiciel peut créer des centaines de personnages non joueurs (PNJ) uniques bien plus rapidement pour faciliter la vie des développeurs et artistes. L'outil est basé sur la technologie de création d'avatar de Didimo. Comment ça marche ? Selon la société, les artistes ont la possibilité d'introduire des modèles de personnages de leur jeu dans Popul8 afin que le logiciel puisse conserver le même style esthétique avec les PNJ générés.

C'est assez révolutionnaire

Un exemple des capacités du logiciel

Bien évidemment le logiciel permet tout de même de retoucher le résultat proposé et les artistes peuvent ensuite modifier les PNJ en utilisant les différentes options de l'outil. La création de lots est également incluse en tant que fonctionnalité. Cela permet de créer une foule très rapidement. Popul8 se compose de quatre brevets. Ses personnages sont générés dans des formats de fichiers standard et peuvent facilement être ensuite importés dans les outils de développement de jeux parmi les plus populaires, tels que Unreal Engine d'Epic, Unity Engine. On append par exemple que le jeu Cities Skylines 2 utilisera cette technologie, ce qui peut se comprendre étant donné qu'il s'agit d'un large jeu de gestion de ville. Même Sony serait client de cette technologie.

Quand l'IA remplace les développeurs

Ce logiciel pourrait donc réduire les lacunes de certains jeux qui proposent encore des personnages ayant une apparence identique. Mais dans le même temps, ne vient t-on pas d'ouvrir une boite de Pandore avec la démocratisation de ce genre de technologie ? Certains n'hésitent pas à souligner que l'intelligence artificielle est en train de grignoter petit à petit le travail des développeurs. Ce qui n'est pas totalement faux... On espère tout de même que ce type d'outil préservera l'art humain dans le monde du jeu vidéo et qu'on ne va pas assister à un lissage du monde vidéoludique.

Pour vous, l'IA est t-elle une menace dans la création de notre loisir ?