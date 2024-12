Le clavier ROG Azoth Extreme et la souris ROG Harpe Ace Extreme incarnent l’excellence en matière de gaming, et pour couronner le tout, un jeu concours Asus vous permet de briller et de remporter des prix exclusifs.

ROG Azoth Extreme : un clavier d’exception qui ne se présente plus

Avec ses switches mécaniques ROG NX pré-lubrifiés et interchangeables à chaud, aussi personnalisables, son écran OLED tactile et une construction robuste, le ROG Azoth Extreme offre une expérience unique. Chaque frappe est précise, fluide, et le design soigné en fait une pièce maîtresse de votre bureau, d’autant plus qu’il reste très compact (format 75 %).

ROG Azoth Extreme

ROG Harpe Ace Extreme : la souris des champions

Ultra légère et dotée d’un capteur optique performant (42 000 DPI), la ROG Harpe Ace Extreme garantit une précision redoutable pour toutes vos sessions de jeu. Son ergonomie et ses fonctionnalités en font un outil indispensable pour viser l’excellence.

Précisons que les deux offrent une triple connexion : Bluetooth, 2,4 GHz sans fil (grâce au dongle inclus) et USB filaire.

ROG Harpe Ace Extreme

Participez au jeu concours Asus et mettez votre setup en lumière

Le clavier ROG Azoth Extreme (499 € TTC) et la souris ROG Harpe Ace Extreme (279,95 €) sont disponibles chez ASUS, LDLC, mais aussi sur des plateformes comme Amazon ou Matériel.net, aux mêmes tarifs. Une belle opportunité pour investir dans des périphériques premium, où que vous préfériez acheter. Mais sachez qu’ASUS propose aussi 4 moyens de participer selon vos envies (et votre équipement) :

Vous possédez un clavier ROG Azoth Extreme ou une souris ROG Harpe Ace Extreme ?

Prenez une photo esthétique de votre setup intégrant ces produits.

Publiez-la sur Instagram avec le hashtag #MyROGExtremeGear .

. Taguez un ami ainsi que @asusrog (assurez-vous que votre compte Instagram est public).

(assurez-vous que votre compte Instagram est public). Confirmez votre participation via Google Forms (lien disponible sur le site du concours). Les 25 meilleures photos, sélectionnées par l’équipe ROG, seront récompensées.

2. Vous rêvez d’adopter la gamme ROG Extreme pour un setup ultime ?

Testez le filtre Instagram Exquisite Builds sur votre setup actuel.

Publiez une story avec le hashtag #GoExtremeWithROG .

. Taguez un ami ainsi que @asusrog .

. Capturez votre story, puis soumettez-la via la plateforme Gleam.

Vous pouvez effectuer d’autres actions sur Gleam pour augmenter vos chances de gagner.

3. Vous avez déjà un clavier ROG Falchion Ace ou une souris ROG Harpe Ace Mini ?

Comme pour les produits ROG Extreme, réalisez une belle photo de votre setup avec ces équipements.

Publiez-la sur Instagram avec le hashtag #MyROGExtremeGear .

. Taguez un ami et @asusrog, puis validez via Google Forms.

Là encore, les 25 meilleures photos seront primées.

4. Vous souhaitez passer à la gamme ROG Ace pour optimiser vos performances esport ?

Essayez le filtre Instagram Esports Performance sur votre setup actuel.

Publiez une story avec le hashtag #GoExtremeWithROG .

. Taguez un ami et @asusrog , puis soumettez une capture via Gleam.

, puis soumettez une capture via Gleam. D’autres actions sur Gleam vous permettront d’ajouter des points bonus à votre participation.

Les meilleures participations seront affichées sur le site de l’événement, et les gagnants choisis par l’équipe ROG recevront des récompenses incroyables. Alors, prêts à relever le défi ?