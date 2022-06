Si vous êtes à la recherche d'un VPN, Ivacy est là pour vous et va vous permettre de naviguer en toute discrétion et profiter de plein d'avantages pour un prix exceptionnel.

Devenu un must-have au fil des années, le VPN est désormais un outil extrêmement utile pour une utilisation plus sécurisée de votre connexion internet. Il permet notamment de changer votre adresse IP et donc de changer votre localisation. Très utile donc pour avoir accès aux catalogues des plateformes de streaming sans aucune limite.

Les VPN sont aujourd’hui très nombreux sur le marché mais seules des offres comme celles d'Ivacy VPN parviennent à séduire grâce notamment à de très grosses réductions de 90% sur son abonnement de 5 ans. C'est bien simple, à seulement 0,90€ / mois c'est clairement l'offre la plus intéressante à l'heure actuelle. Attention toutefois, l'offre est limitée dans le temps.

Ivacy VPN permet de profiter des catalogues des plateformes sans limite

Avec ses plus de 5700 serveurs, vous pouvez profiter de plus de 100 localisations différentes. Ivacy VPN débloque par exemple 7 grandes régions Netflix : les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne et le Canada. Cela fonctionne aussi sur d'autres plateformes comme Disney +. Ainsi, en un simple clic vous pouvez vous localiser par exemple au Japon et profiter du catalogue entier du Netflix japonais. En plus Ivacy est le VPN le plus rapide comme vous pouvez le voir via les différents tests.

L'accès au catalogue Netflix japonais en un simple clic

L'accès au catalogue Netflix US

Ivacy VPN protège vos données

Avec Ivacy, vous profiterez d’un chiffrement AES 256 bits offrant plusieurs protocoles de sécurité, aucun log de vos activités ne sera conservé et vous disposez aussi d'une bonne protection contre les malwares. Cette protection s’active lorsque vous vous connectez à un serveur optimisé “Secure Download”. Vos téléchargements en P2P seront même scannés par le logiciel pour veiller à votre sécurité. Eh oui, Ivacy pense à tout.

Autre avantage : Quand vous profitez du wi-fi public, vos données ne sont pas en sécurité. Et c'est là qu'Ivacy VPN peut intervenir. En effet, avec ce système vous utilisez un «tunnel privé» qui chiffre toutes vos données qui transitent par le réseau. Cela va permettre d'empêcher les cybercriminels d'intercepter vos données.

Une connexion en toute sécurité

Pour vous faciliter la vie, Ivacy VPN vous propose aussi une fonction de "Split Tunneling" (tunnel fractionné) qui permet tout simplement de sélectionner les applications qui utiliseront ou non le VPN. Ca permet par exemple de faire passer les torrents via un tunnel sécurisé et utiliser le reste en dehors de celui-ci. En fait avec Ivacy vous êtes le maitre absolu de vos données.

Le système de Tunneling Fractionné

Ivacy VPN, une utilisation simple et pratique

L'abonnement à Ivacy VPN permet une utilisation simultanée du logiciel sur 10 appareils en même temps. Notons en plus au passage qu'Ivacy est disponible sur un très grand nombre de supports : Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV Android, Amazon Fire Tv Stick... L'objectif est de rendre l'utilisation simplissime, peu importe votre âge. Car protéger vos données ne devrait pas dépendre de vos connaissances en informatique.

En bref, l'offre Ivacy VPN c'est :