Ming-Chi Kuo que l'on connait pour être un analyste Apple particulièrement bien renseigné sur tout ce qui concerne les iPhones vient de publier un long message Twitter sur ce qui semble concerner l'iPhone 15 Pro. Avec au programme, la disparition totale des boutons. Cela reste à prendre avec des pincettes mais génerallement l'homme se trompe rarement.

Voici le thread Twitter en question :

Ma dernière enquête indique que le bouton de volume et le bouton d'alimentation de deux nouveaux modèles haut de gamme d'iPhone 15 Pro pourraient adopter un design de bouton à semi-conducteurs (similaire au design du bouton d'accueil de l'iPhone 7/8/SE2 & 3) pour remplacer le design du bouton physique/mécanique.

Des moteurs Taptic seront situés sur les côtés internes gauche et droit pour fournir un retour de force et donner aux utilisateurs l'impression d'appuyer sur des boutons physiques.



En raison de ce changement de conception, le nombre de moteurs Taptic Engine utilisés dans chaque iPhone passera de un à trois. Par conséquent, les fournisseurs actuels de Taptic Engine, Luxshare ICT (1er fournisseur) et AAC Technologies (2ème fournisseur), en seront les principaux bénéficiaires.

On s'attend à ce que les smartphones Android haut de gamme suivent également le design d'Apple pour créer de nouveaux arguments de vente.