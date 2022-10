Comme vous avez pu le voir, l'iPhone 14 est plus onéreux que l'iPhone 13 avec quasiment 110 euros d'écart. Et si la rumeur du jour dit vrai, on devrait encore avoir une notable différence de prix en passant à l'iPhone 15. Il faut évidemment prendre cette information avec des pincettes mais l'iPhone Pro Max devrait être remplacé par l'iPhone Ultra et devrait pour l'occasion troquer son matériau principal.

Un nouveau matériau pour l'iPhone 15

Ainsi LeaksApplePro, assez coutumier du fait a déclaré :

L'iPhone 15 Ultra sera fabriqué en titane.

Ultra cela tombe bien puisque c'est l'exact même matériau qui est utilisé pour l'Apple Watch Ultra. L'iPhone 15 Ultra devrait donc suivre une route toute tracée. Le problème majeur qui se pose c'est que le titane est bien plus couteux que l'acier. Comme le reporte 01.net, le kilo de titane est entre 35 et 50 dollars contre 1,5 dollars pour le même poids en acier. On peut donc imaginer sans trop se mouiller une version haut de gamme de chez Apple encore plus onéreuse. Il ne reste plus qu'à ajouter une ou deux technologies et on pourrait atteindre un prix de base potentiellement à 1500 ou 1600 euros sachant que l'iPhone 14 Pro Max le plus abordable est à 1479 euros.

Le principal intérêt du titane est évidemment sa plus grande légèreté et surtout sa plus grande résistance. Que des points positifs en utilisation pour le consommateur.